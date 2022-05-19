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Aubameyang'dan Gabon Milli Takımı'na veda!

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Pierre-Emerick Aubameyang, kaptanlığını yaptığı Gabon Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı. Kararını mektupla duyuran 32 yaşındaki santrfor, "İyi ve kötü günümde her zaman yanımda duran Gabon halkına çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2022 Perşembe 15:24
Aubameyang'dan Gabon Milli Takımı'na veda!

Gabon Futbol Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, Aubameyang'ın milli takımdan emekliye ayrıldığı belirtilerek, takıma sağladığı katkılar nedeniyle teşekkür edildi.

Kararını mektupla duyuran 32 yaşındaki santrfor ise "13 yıl boyunca ülkemi gururla temsil etmenin ardından uluslararası kariyerimi noktalıyorum. İyi ve kötü günümde her zaman yanımda duran Gabon halkına çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Gabon formasıyla 72 karşılaşmada 30 kez ağları sarsan Pierre-Emerick Aubameyang, milli takım tarihinin en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

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