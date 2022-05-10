Şenol Güneş S.Etienne’e

TFF 2. Lig ekibi Afyonspor'u çalıştıran Bahaddin Güneş, ağabeyi Şenol Güneş'e birçok teklif geldiğini açıkladı. Bahaddin Güneş "Dubai'den, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Avrupa'dan kendisine gelen teklifler var. Özellikle Fransa'dan Saint Etienne, ağabeyimi çok istiyor" dedi. Güneş ağabeyinin bir kez daha yurt dışında takım çalıştırabileceğini kaydetti.
TFF 2. Lig ekibi Afyonspor'u çalıştıran Bahaddin Güneş, ağabeyi Şenol Güneş'e birçok teklif geldiğini açıkladı. Bahaddin Güneş "Dubai'den, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Avrupa'dan kendisine gelen teklifler var. Özellikle Fransa'dan Saint Etienne, ağabeyimi çok istiyor" dedi. Güneş ağabeyinin bir kez daha yurt dışında takım çalıştırabileceğini kaydetti.