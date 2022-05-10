Haaland City’de

SEZON sonunda transferi en çok merak edilen iki isimden birinin rotası belli oldu. Erling Haaland ile Kylian Mbappe'nin yeni evleri merak edilirken Norveçli yıldız son kararını verdi. Barcelona'yı önceden eleyen 21 yaşındaki forvet Real Madrid ile Manchester City arasında tercihini Premier Lig ekibinden yana kullandı. İngiliz temsilcisi, Borussia Dortmund'a 75 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödeyerek genç yıldızı renklerine bağlayacak. Haaland'ın City'yi tercih etmesinde kulübün projeleri ve Pep Guardiola'nın varlığı da büyük rol oynadı. Haaland ayrılık kararını da resmen Borussia Dortmund'a bildirdi.