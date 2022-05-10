Yeni yasa bir meydan okuma

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, NTV'ye konuştu. Bakan Kasapoğlu yeni spor yasasıyla ilgili bilinmeyenleri açıkladı. Kasapoğlu "Spor yasası konusu 1945'ten beri konuşuluyor. Türkiye'nin bu hayalini gerçekleştireceğiz dedik. Artık bu bedene bu gömlek dar geliyor. Bu anlamlı yasanın çıkmasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da büyük desteği var. Yeni yasa ile adil rekabet sistemi, dengeli yönetim süreçleri ortaya konacak. Türk sporu artık sağlam bir temele oturacak" dedi. Kasapoğlu yeni yasa ile ilgili tüm kulüpleri ve federasyonları aydınlatacaklarını kaydetti.