Haberler Futbol Yeni yasa bir meydan okuma

Yeni yasa bir meydan okuma

Bakan Kasapoğlu: Bu yasanın çıkmasında Cumhurbaşkanımızın da büyük desteği var. Artık Türk sporu sağlam bir temele oturacak

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 06:50
Yeni yasa bir meydan okuma
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, NTV'ye konuştu. Bakan Kasapoğlu yeni spor yasasıyla ilgili bilinmeyenleri açıkladı. Kasapoğlu "Spor yasası konusu 1945'ten beri konuşuluyor. Türkiye'nin bu hayalini gerçekleştireceğiz dedik. Artık bu bedene bu gömlek dar geliyor. Bu anlamlı yasanın çıkmasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da büyük desteği var. Yeni yasa ile adil rekabet sistemi, dengeli yönetim süreçleri ortaya konacak. Türk sporu artık sağlam bir temele oturacak" dedi. Kasapoğlu yeni yasa ile ilgili tüm kulüpleri ve federasyonları aydınlatacaklarını kaydetti.
DİĞER
Seray Sever kızları Sofia ve Alya’ya kavuşmuştu! Çiçeği burnunda anne Seray Sever’den yeni paylaşım: Kelimeler yetersiz kalıyor!
İlkay Gündoğan’ın nişanlısı Sara Arfaoui ülkenin en güzel futbolcu eşleri listesinde yerini aldı
Fenerbahçe'den Halil Akbunar bombası!
Nelsson Ada yolcusu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu
Dev kapısma
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ
Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt! "Davetimiz geçerli" Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt! "Davetimiz geçerli" 01:38
Süper Lig'in 37. hafta programı açıklandı! Süper Lig'in 37. hafta programı açıklandı! 01:38
Trabzonspor Altay maçı Olimpiyat Stadı'nda! Trabzonspor Altay maçı Olimpiyat Stadı'nda! 01:38
Konyaspor ikincilikten koptu! Konyaspor ikincilikten koptu! 01:38
G.Saray'dan F.Bahçe'ye 5 yıldız yanıtı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye 5 yıldız yanıtı! 01:38
İşte F.Bahçe'nin yeni sezon bombaları! İki imza yolda İşte F.Bahçe'nin yeni sezon bombaları! İki imza yolda 01:38
Daha Eski
Sousa'dan Jesus'a cevap geldi! Sousa'dan Jesus'a cevap geldi! 01:36
Elneny'den haber var! Fenerbahçe ve Galatasaray... Elneny'den haber var! Fenerbahçe ve Galatasaray... 01:36
Hayal kırıklığının adı Miralem Pjanic! Tam 8 aydır... Hayal kırıklığının adı Miralem Pjanic! Tam 8 aydır... 01:37
Arda'nın sakatlığındaki son durum! Arda'nın sakatlığındaki son durum! 01:37
Fransız ekibi Ahmetcan için devrede! Fransız ekibi Ahmetcan için devrede! 01:37
Ataman'dan Final Four açıklaması: Tek maçlı finallerde... Ataman'dan Final Four açıklaması: Tek maçlı finallerde... 01:37