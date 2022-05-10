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"O gelirse giderim"

Fransız devi, ManU’da mutsuz olan Portekizli yıldıza kanca attı, Messi çıldırdı: Onu alırsanız ben takımdan ayrılırım.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 06:50
"O gelirse giderim"
Barcelona'dan ayrıldıktan sonra PSG'nin yolunu tutan Lionel Messi beklenilen performansı sergileyememişti. Bu sezon 4 gol atıp, 13 asist yapan Arjantinli yıldız son haberler üzerine köpürdü. Kariyerinin en düşük gol sayısında kaldığı sezonuun oynayan 34 yaşındaki süper yıldız, PSG'nin Manchester United'da mutsuz olan Cristiano Ronaldo ile yakınlaşmasına kızdı. Messi bu gelişme üzerine hemen kulübün sahibi Nasser Al Khelaifi ile görüştü. Açık şekilde "Onu alırsanız ben giderim" diyerek üstü kapalı şekilde tehdit etti. Khelaifi'nin geri adım atması bekleniyor.

Lionel Messi, PSG ile şampiyonluğa ulaşsa da Arjantinli yıldız bu sezonki oyunuyla zaman zaman ıslıklanmıştı. 34 yaşındaki futbolcu uzun yıllar sonra sadece 4 golde kalırken bunda şanssızlığın da etkisi büyük. Messi son olarak 2-2 biten Troyes maçında da fileleri sarsamadı. Vuruşu direkten geri geldi. 34 yaşındaki futbolcu bu sezon 10. defa direğe takıldı. Messi aynı sezonda en fazla topu direkten dönen futbolcu oldu. Messi'nin adı son dönemde MLS takımlarıyla anılsa da tecrübeli yıldızın kariyerine Paris'te devam etmesi bekleniyor. Jübilesini ülkesinde yapacak.

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