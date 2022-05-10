"O gelirse giderim"

Lionel Messi, PSG ile şampiyonluğa ulaşsa da Arjantinli yıldız bu sezonki oyunuyla zaman zaman ıslıklanmıştı. 34 yaşındaki futbolcu uzun yıllar sonra sadece 4 golde kalırken bunda şanssızlığın da etkisi büyük. Messi son olarak 2-2 biten Troyes maçında da fileleri sarsamadı. Vuruşu direkten geri geldi. 34 yaşındaki futbolcu bu sezon 10. defa direğe takıldı. Messi aynı sezonda en fazla topu direkten dönen futbolcu oldu. Messi'nin adı son dönemde MLS takımlarıyla anılsa da tecrübeli yıldızın kariyerine Paris'te devam etmesi bekleniyor. Jübilesini ülkesinde yapacak.
Lionel Messi, PSG ile şampiyonluğa ulaşsa da Arjantinli yıldız bu sezonki oyunuyla zaman zaman ıslıklanmıştı. 34 yaşındaki futbolcu uzun yıllar sonra sadece 4 golde kalırken bunda şanssızlığın da etkisi büyük. Messi son olarak 2-2 biten Troyes maçında da fileleri sarsamadı. Vuruşu direkten geri geldi. 34 yaşındaki futbolcu bu sezon 10. defa direğe takıldı. Messi aynı sezonda en fazla topu direkten dönen futbolcu oldu. Messi'nin adı son dönemde MLS takımlarıyla anılsa da tecrübeli yıldızın kariyerine Paris'te devam etmesi bekleniyor. Jübilesini ülkesinde yapacak.
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