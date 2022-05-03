Brisbane Roar - Cental Coast Mariners maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Avustralya A Ligi

Brisbane Roar - Cental Coast Mariners maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Brisbane Roar - Cental Coast Mariners bugün Avustralya A Ligi'nin 9. haftasında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Brisbane Roar - Cental Coast Mariners maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRISBANE ROAR - CENTAL COAST MARINERS MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Brisbane Roar - Cental Coast Mariners maçı 3 Mayıs Salı günü saat 12.05'te beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.