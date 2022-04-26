Fulham - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İngiltere Championship

İngiltere Championship'te heyecan devam ediyor. 39. haftada Fulham - Nottingham Forest karşı karşıya gelecek. Fulham - Nottingham Forest maçının saati ve hangi kanalda canlı yayınlanacağına dair merak edilenler haberimizde...
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FULHAM - NOTTİNGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fulham - Nottingham Forest karşılaşması 26 Nisan Salı günü 21.45'te başlayacak. Fulham - Nottingham Forest maçı Bein Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.