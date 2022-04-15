Yarışta tarihi gün!

Sonuna doğru yaklaşılan 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda beşinci etabı Avustralyalı Sam Welsford kazandı. Manisa-Ayvalık arasında pedal çevrilen yarışa 160 bisikletçi katıldı. 4 saat 13 dakika 49 saniyelik derecesiyle Sam Welsford zirveye çıkarken; Belçikalı Jasper Philipsen ikinci, Arvid de Kleijn ise üçüncü olmayı başardı.

57. ALAY'DA BİTECEK

Dev yarışta bugün tarihi bir etap gerçekleştirilecek. 204,6 kilometrelik Edremit- Eceabat etabı koşulacak. Bisikletliler, yeni açılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nü geçerek kıta değiştirecek. Turun 57. yılı dolayısıyla etap Eceabat'taki 57. Alay Şehitliği'nde sona erecek. Büyük öneme sahip olacak etap, Avustralya ve Yeni Zelandalı'lar için de motivasyon kaynağı durumunda.