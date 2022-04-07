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Son dakika spor haberleri: Didier Drogba'nın oğlu Isaac Drogba kayboldu!

Son dakika spor haberleri... Eylül ayında Portekiz ekibi Academica de Coimbra'ya transfer olan Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba'nın büyük oğlu Isaac Drogba ocak ayından bu yana kulübüyle irtibata geçmedi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2022 Perşembe 11:44
Son dakika spor haberleri: Didier Drogba'nın oğlu Isaac Drogba kayboldu!

Galatasaray'ın dünyaca ünlü eski yıldızı Didier Drogba'nın büyük oğlu Isaac Drogba, geçtiğimiz eylül ayında Portekiz temsilcisi Academica de Coimbra'ya transfer olmuştu.

Ocak ayında kulübün U23 takımını çalıştıran Miguel Carvalho'ya giderek Fransa'da sınavlarının olduğunu söyleyen Isaac, izin verilen tarihlerin ardından ülkeye dönmedi ve kulübüne de herhangi bir haber vermedi.

Genç oyuncunun antrenörü yaptığı açıklamada, "Sempatik, hızlı ve iyi bir tekniğe sahip. Büyümek için zamana ihtiyacı var. Ancak gitti ve geri gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz" dedi.

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