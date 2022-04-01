En iyisi Mete Gazoz

68. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni yapıldı. Volkswagen Arena'da düzenlenen törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, federasyon ve kulüp başkanları, milli sporcular ile spor camiasından birçok davetli katıldı. Yılın sporcusu, Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz seçildi. Erdoğan Demirören Büyük Ödülü ise Dünya Etnospor Konfederasyonu'na verildi. 7 kategorinin birincileri açıklanırken; ayrıca bazı özel ödüller de verildi. Gecede en iyiler ödülleri şu şekilde dağıtıldı: Yılın Futbolcusu: Hakan Çalhanoğlu, Yılın Gillette Gibi Hareketi Ödülü: İttifak Holding Konyaspor Takımı ve Teknik Direktörü İlhan Palut, Yılın Kadın Sporcusu: Busenaz Sürmeneli, Yılın Çıkış Yapan Sporcusu: Alperen Şengün, Yılın Takımı: A Milli Kadın Voleybol Takımı, Yılın Paralimpik-Engelli Sporcusu/Takımı: Ampute Milli Futbol Takımı.

ÖDÜLÜNÜ SPOR BAKANI KASAPOĞLU'NDAN ALDI

Yılın sporcusu seçilen Mete Gazoz'a, ödülünü Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu takdim etti. Milli sporcu, "Benim için oy kullanan tüm insanlara teşekkür ederim. Olimpiyat şampiyonluğunu bir sporcunun tek başına başarabilme ihtimali yok. Bu başarı için sizinle birlikte ekibe ihtiyacınız var. Anneme, babama, antrenörlerime, Milli Olimpiyat Komitesi'ne çok teşekkür ederim" dedi.