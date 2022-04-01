Resmen devrim

Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Cahit Özkan, yeni 'Spor Yasası'nı A Spor'a değerlendirdi. Tülay Ağaoğlu'na konuşan Özkan, 20 yıldır beklenen bu düzenlemenin sporun anayasası niteliğinde olduğunu söyedi. Yeni yasayı spor ve hukuk camiasında bütün yönleriyle değerlendirerek meclise sunduklarını belirten Özkan, "Yaklaşık 20 yıldır bu düzenleme bekleniyordu. Uzun bir olgunlaşma sürecinde bu günlere gelindi. Spor camiasının anayasası olacak nitelikte. 65 federasyonu ilgilendiren düzenlemeyi AKP ve MHP olarak parlamentonun gündemine getirdik" dedi.

YÜZDE 50 OY GEREKLİ

Cahit Özkan, yeni yasayla kulüplerin bir önceki bütçenin yüzde 10'una kadar borçlanacağını belirtti. Daha fazlası için genel kurulun toplanacağını belirten Özkan, "Yöneticilerin bir önceki brüt bütçenin yüzde 10'u kadar borçlanma hakkı var. Daha fazlası için genel kurulun yüzde 50'sinin oyu gerekiyor. Bu olursa da yüzde 50'ye kadar borçlanma hakkı var" dedi. Cahit Özkan; yüz kızartıcı, mali, şike, uyuşturucu madde ve doping gibi suçlardan mahkum olanların yönetici olamayacağını ifade etti.

YENİ YASA İLE NE DEĞİŞECEK?

SADECE FUTBOL DEĞIL

Yalnızca futbol değil, basketboldan hentbola kadar bütün spor branşlarını kapsıyor.

KULÜPLER A.Ş. OLACAK

Kulüpler, dernek statüsünden çıkıp anonim şirkete dönüşebilecek. Ayrıca birleşerek federasyon ve konfederasyon şeklinde üst kuruluş oluşturabilecek.

DENK BÜTÇE

Anonim şirket gibi örgütlenen kulüpler, şubeler açabilecek. Denk bütçe uygulanacak. Gelir kadar borçlanılabilecek.

ŞEFFAF DÖNEM

Spor Kulüpleri, belirli miktar üzerindeki ödeme ve tahsilatlarını zorunlu olarak bankalar üzerinden yaparak şeffaflaşacak.

YÖNETİCİ SORUMLU

Kulüp başkanı ve yöneticileri bulundukları dönem borçlarından müteselsilen sorumlu tutulacak. Bunun için ağır yaptırımlar ve hapis cezası gündemde.

MENAJERLER

Futbolculara ödenen tüm maaşlar şeffaf olacak. Menajer, oyuncularla maksimum 2 yıl süreli sözleşme yapabilecek. Komisyonu yüzde 3-5 arasında olacak. Sözleşmeler noter huzurunda gerçekleşecek.

YENİ FEDERASYONLAR

Bağımlı ve bağımsız spor federasyonu ayrımı ortadan kaldırılarak "Spor Federasyonu" şeklinde yapılandırılacak. Federasyonlar, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulacak.

MİLLİ SPORCU ŞARTI

Federasyonların yönetim kurullarında ilgili sporla ilgili en az 2 milli sporcu yer alacak.

DENETİM BAKANLIKTA

Spor federasyonlarının her türlü (kuruluş kanunu bulunanlar hariç) harcamaları Spor Bakan-lığı tarafından denetlenecek. Federasyon başkanları en fazla 3 dönem bu görevi yapabilecek.