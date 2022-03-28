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FIFA kokartlı hakem Ovidiu Hategan kalp krizi geçirdi

Son dakika spor haberi: FIFA kokartlı Rumen hakem Ovidiu Hategan kalp krizi geçirdi. Timişoara'da bir hastanede acil ameliyata alınan 41 yaşındaki hakemin kalp damarlarından birinde tıkanıklık olduğu ve stent takıldığı belirtildi. Rumen hakemin son durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2022 Pazartesi 12:08
FIFA kokartlı hakem Ovidiu Hategan kalp krizi geçirdi

Romanya'da yayın yapan Prosport'un haberine göre, Suudi Arabistan'da birkaç maç yönettikten sonra ülkesine dönen Hategan, lig ve Avrupa kupaları maçlarına hazırlanıyordu.

Antrenman esnasında göğsünde bir ağrı hisseden Hategan durumu fark etti. Asıl mesleği doktorluk olan Hategan, semptomları hissettikten sonra arabasına bindi ve hastaneye gitti.

Timişoara'da bir hastanede acil ameliyata alınan 41 yaşındaki hakemin kalp damarlarından birinde tıkanıklık olduğu ve stent takıldığı belirtildi. Rumen hakemin son durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Ovidiu Hategan bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 7, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2 maçta görev yaptı.

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