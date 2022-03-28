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David Beckham Messi ile Suarez'i Inter Miami'ye transfer etmek istiyor

Son dakika spor haberleri... MLS takımlarından Inter Miami'nin sahibi David Beckham, ses getirecek bir transfer hamlesine hazırlanıyor. İngiliz eski futbolcu, 2022 Dünya Kupası sonrası Lionel Messi ile Luis Suarez'e teklif götürecek. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2022 Pazartesi 14:33
David Beckham Messi ile Suarez'i Inter Miami'ye transfer etmek istiyor

MLS ekiplerinden Inter Miami'nin kurucusu David Beckham, transferde bombayı patlatıyor. Efsane isim, Barcelona'nın eski yıldızları Messi ve Suarez'le, halen Katalan ekibinin formasını giyen Busquets ve Alba'yı kadrosuna katmak istiyor.

Marca'da yer alan habere göre Inter Miami'nin sahibi David Beckham, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın ardından transfere damga vuracak bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Eski yıldızın öncelikli hedefi PSG forması giyen Lionel Messi ve Atletico Madrid'in Uruguaylı golcüsü Luis Suarez... İngiliz futbol insanı, MLS'e gitmeye sıcak bakan iki ismi transfer etmek istiyor. Beckham ayrıca Barcelona'nın kaptanlarından Sergio Busquets ve Jordi Alba'yı da Inter Miami'ye getirmeyi planlıyor.

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