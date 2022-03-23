UEFA'dan kural değişikliği! Türk kulüpleri...

UEFA, flaş bir karar alarak kulüplerin ekonomik olarak iyileştirilmesi amacıyla hayata geçirilen Finansal Fair Play'i (FFP) kaldırma kararı aldı. Bunun yerine yeni bir düzenlemeye gidilecek.

7 Nisan'dan itibaren uygulanmaya başlanacak yeni düzenlemeyle beraber kulüpler, Futbol harcamalarını gelirlerinin yüzde 90'ı kadar yapabilecek. Bu limitin 3 sezon içerisinde yüzde 70'e çekilmesi planlanıyor.