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UEFA'dan kural değişikliği! Türk kulüpleri...

Son dakika spor haberi: UEFA futbolda devrim gibi bir karara imza attı. Kulüplerin ekonomik olarak iyileştirilmesi amacıyla hayata geçirilen Finansal Fair Play'in kaldırılmasına karar verildi. 7 Nisan'dan itibaren uygulanmaya başlanacak yeni düzenlemeyle beraber kulüpler, Futbol harcamalarını gelirlerinin yüzde 90'ı kadar yapabilecek. Bu limitin 3 sezon içerisinde yüzde 70'e çekilmesi planlanıyor.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2022 Çarşamba 13:00 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2022 Çarşamba 13:00
UEFA'dan kural değişikliği! Türk kulüpleri...

UEFA, flaş bir karar alarak kulüplerin ekonomik olarak iyileştirilmesi amacıyla hayata geçirilen Finansal Fair Play'i (FFP) kaldırma kararı aldı. Bunun yerine yeni bir düzenlemeye gidilecek.

UEFA'dan kural değişikliği! Türk kulüpleri...

7 Nisan'dan itibaren uygulanmaya başlanacak yeni düzenlemeyle beraber kulüpler, Futbol harcamalarını gelirlerinin yüzde 90'ı kadar yapabilecek. Bu limitin 3 sezon içerisinde yüzde 70'e çekilmesi planlanıyor.

UEFA'dan kural değişikliği! Türk kulüpleri...

AĞIR CEZALAR KAPIDA
UEFA kural ihlali yapan kulüpleri Avrupa'da bir alt organizasyona düşürebilecek. Bu doğrultuda Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir kulüp, UEFA kurallarını ihlal etmesi halinde Avrupa Ligi'ne düşürülebilecek. Ayrıca 2024'te uygulanacak yeni Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde kulüplere puan silme ve para cezası verileceği belirtildi.

UEFA'dan kural değişikliği! Türk kulüpleri...

MAAŞLARDA LİMİT YOK
Maaş limiti sistemi ise kabul görmedi. Avrupa'daki çalışma yasalarının karmaşık olması ve maaş limiti sistemini mevcut durumda uygulamanın zor olacağının düşünülmesinin ardından farklı alternatifler üzerinde çalışıldığı ifade edildi.

UEFA'dan kural değişikliği! Türk kulüpleri...

Yüksek gelire sahip İngiliz takımlarına fayda sağlayacak olan yeni sistem 7 Nisan'da oylamaya sunulacak.

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