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Sporting Lizbon - Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Portekiz Kupası

Portekiz Kupası'nda heyecan devam ediyor. Sporting Lizbon ile Porto kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sporting Lizbon - Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2022 Çarşamba 15:57
Sporting Lizbon - Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Portekiz Kupası

Sporting Lizbon - Porto maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Portekiz Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor. Ligin devleri Sporting Lizbon ve Porto finale kalmak için kıyasıya bir mücadeleye girecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Sporting Lizbon - Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SPORTING LIZBON - PORTO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sporting Lizbon - Porto maçı 2 Mart Çarşamba günü saat 23:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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