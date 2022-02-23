Ajax'tan Nouri'nin ailesine tazminat!

Ajax, 4.5 yıl önce Werder Bremen ile oynanan hazırlık maçında rahatsızlanarak komaya giren ve 2.5 yıl sonra uyanan Abdelhak Nouri'nin ailesi ile devam eden tazminat görüşmelerinin sona erdiğini açıkladı.

O zaman 22 yaşında olan ve 1 Temmuz 2020'den sonra kontratında otomatik sözleşme uzatma maddesi olan oyuncunun bu hakkı kulübü Ajax tarafından kullanılmadı. Hollande ekibi buna karşın sözleşmesini fesh ettiği Nouri'ye 1 Temmuz'a kadar maaşını ödedi ve ailesine de düzenli maddi destekte bulundu.

Nouri'nin ailesinin haksız fesih nedeniyle açtığı tazminat davası sonuçlandı. Tazminat konusundaki görüşmelerde Ajax, sözleşmesini haksız fesh ettiği için Abdelhak Nouri'nin ailesine 7.85 milyon Euro tazminat ödemeyi kabul etti.

Hollanda ekibi, Nouri'nin 34 numaralı formasını emekli ederken; yılın en iyi genç oyuncusuna verilen ödülün adı Abdelhak Nouri Ödülü oldu.

ABDELHAK NOURİ'YE NE OLMUŞTU?

Nouri, Ajax ile Werder Bremen arasında 8 Temmuz'da oynanan hazırlık maçının 72. dakikasında kendisini yere bırakmıştı. Fas asıllı Hollandalı futbolcu, saha içinde yapılan müdahalenin ardından helikopterle hastaneye kaldırılmıştı.

Ajax, kalp ritim bozukluğu nedeniyle hastaneye kaldırılan Abdelhak Nouri'nin beyninde ciddi ve kalıcı hasar tespit edildiğini açıklamıştı.

Ajax, 9 Temmuz'da yaptığı açıklamada, uygulanan yoğun tedavinin ardından Nouri'nin hayati tehlikeyi atlattığını kaydetmişti.