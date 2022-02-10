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Nantes - Bastia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Kupası

Fransa Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final maçında Nantes ile Bastia karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nantes - Bastia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2022 Perşembe 13:47 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2022 Perşembe 13:47
Nantes - Bastia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Kupası

Nantes - Bastia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Kupası'nda çeyrek final heyecanı sürüyor. Nantes - Bastia kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Nantes - Bastia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NANTES - BASTIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nantes - Bastia maçı 10 Şubat Perşembe günü saat 23:00'te oynanacak. Maçı beIN SPORTS 2 canlı yayınlayacak.

NANTES - BASTIA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Nantes: Lafont; Appiah, Pallois, Girotto, Traore; Chirivella, Blas; Geubbels, Pereira de Sa, Simon; Kolo Muani

Bastia: Placide; Le Cardinal, Bocognano, Guidi, Sainati, Schur; Vincent, Sylla; Salles-Lamonge; Santelli, Magri

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