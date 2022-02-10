Nantes - Bastia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Kupası

Nantes - Bastia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Kupası'nda çeyrek final heyecanı sürüyor. Nantes - Bastia kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Nantes - Bastia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NANTES - BASTIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nantes - Bastia maçı 10 Şubat Perşembe günü saat 23:00'te oynanacak. Maçı beIN SPORTS 2 canlı yayınlayacak.

NANTES - BASTIA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Nantes: Lafont; Appiah, Pallois, Girotto, Traore; Chirivella, Blas; Geubbels, Pereira de Sa, Simon; Kolo Muani

Bastia: Placide; Le Cardinal, Bocognano, Guidi, Sainati, Schur; Vincent, Sylla; Salles-Lamonge; Santelli, Magri