Aberdeen - Celtic maçı ne zaman , saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İskoçya Ligi

İskoçya Premiership'te heyecan tüm hızıyla sürüyor. 26. hafta maçında Aberdeen ile Celtic kozlarını paylaşacak.
Mücadele öncesi Celtic, topladığı 60 puanla zirvede yer alıyor. 29 puanı bulunan Aberdeen ise 7. sırada bulunuyor.
ABERDEEN - CELTIC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
İskoçya Premiership'in 26. haftasında oynanacak Aberdeen - Celtic maçı 9 Şubat Çarşamba (bugün) TSİ 22.45'te başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
ABERDEEN - CELTIC MUHTEMEL 11'LER
Aberdeen: Woods; Ramsay, McCrorie, Bates, Montgomery; Ojo, Ferguson; Hayes, Jenks, Besuijen; Ramirez
Celtic: Hart; Ralston, Carter-Vickers, Starfelt, Taylor; Hatate, McGregor, Rogic; Abada, Maeda, Giakoumakis