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Aberdeen - Celtic maçı ne zaman , saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İskoçya Ligi

İskoçya Premiership'in 26. haftasında Aberdeen ile Celtic karşı karşıya gelecek. Kritik maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Aberdeen - Celtic maçı ne zaman , saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2022 Çarşamba 14:31 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2022 Çarşamba 14:32
Aberdeen - Celtic maçı ne zaman , saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İskoçya Ligi

İskoçya Premiership'te heyecan tüm hızıyla sürüyor. 26. hafta maçında Aberdeen ile Celtic kozlarını paylaşacak.

Mücadele öncesi Celtic, topladığı 60 puanla zirvede yer alıyor. 29 puanı bulunan Aberdeen ise 7. sırada bulunuyor.

ABERDEEN - CELTIC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İskoçya Premiership'in 26. haftasında oynanacak Aberdeen - Celtic maçı 9 Şubat Çarşamba (bugün) TSİ 22.45'te başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

ABERDEEN - CELTIC MUHTEMEL 11'LER

Aberdeen: Woods; Ramsay, McCrorie, Bates, Montgomery; Ojo, Ferguson; Hayes, Jenks, Besuijen; Ramirez

Celtic: Hart; Ralston, Carter-Vickers, Starfelt, Taylor; Hatate, McGregor, Rogic; Abada, Maeda, Giakoumakis

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