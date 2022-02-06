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Son dakika spor haberleri: Yusuf Yazıcı CSKA Moskova'ya çabuk adapte oldu!

Son dakika spor haberleri... Ara transferde Fransız ekibi Lille'den Rus temsilcisi CSKA Moskova'ya transfer olan Yusuf Yazıcı, yeni takımına çabuk adapte oldu. Milli yıldız, çıktığı iki hazırlık maçında iki kez asist yapma başarısı gösterdi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2022 Pazar 12:29
Son dakika spor haberleri: Yusuf Yazıcı CSKA Moskova'ya çabuk adapte oldu!

Rus ekibi CSKA Moskova'ya transfer milli futbolcu Yusuf Yazıcı, performansıyla göz doldurdu. Teknik direktör Aleksey Berezutski, hücum opsiyonlarını Yusuf Yazıcı'nın üzerine kurarken takımdaki duran top organizasyonlarında da topun başına 25 yaşındaki futbolcu geçiyor.

Ligin 2'nci yarısına İspanya'da hazırlanan ve devre arası transferinde milli futbolcusu Yusuf Yazıcı'yı satın alma opsiyonuyla Fransız ekibi Lille'den kiralayan CSKA Moskova'da 2 hazırlık maçına çıkan Yazıcı, iki asistlik performans göstererek form tutmaya başladı. Özellikle teknik direktör Berezutski saha içinde oyun liderliğini de Yazıcı veriyor.

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