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Antalya'da kamp yapan futbolcular Dinler Bahçesi'nde cuma namazı kıldı

Son dakika spor haberleri... Lige verilen arada kamp çalışmalarını Antalya'nın Serik ilçesinde sürdüren takımların bazı futbolcuları, cuma namazını Dinler Bahçesi'nde kıldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2022 Cuma 14:00
Antalya'da kamp yapan futbolcular Dinler Bahçesi'nde cuma namazı kıldı

Antalya'da kamp yapan Süper Lig ve diğer liglerde mücadele eden takımlarda forma giyen futbolcular, cami, kilise ve sinagogun bir arada bulunduğu 'Dinler Bahçesi'nde cuma namazı kıldı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve diğer liglerde mücadele eden takımların futbolcuları ve teknik ekipleri, cuma namazını kılmak için cami, kilise ve sinagogun bir arada bulunduğu 'Dinler Bahçesi'ne geldi. Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut ve bazı oyuncular, Yeni Malatyasporlu oyunculardan Sadık Çiftpınar ile bazı takım arkadaşları, Altay takımının yanı sıra Spor Toto 1. Lig'de lider konumda yer alan Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar ve bazı oyuncuları, MKE Ankaragücü oyuncuları yan yana saf tuttu. Makedon futbol takımı Shkupi oyuncuları da camide cuma namazı kıldı.

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