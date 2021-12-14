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Norwich City - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Norwich City ile Aston Villa kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Norwich City - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2021 Salı 14:38
Norwich City - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

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İngiltere Premier Lig'de 17. hafta heyecanı yaşanıyor. Norwich ile Aston Villa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Norwich City - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NORWICH CITY - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Norwich City - Aston Villa maçı 12 Aralık Pazar günü saat 22:45'de oynanacak. Mücadele S Sport Plus'da canlı yayınlanacak.

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