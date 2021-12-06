Kolombiya'da şike iddiası! Futbol dünyası bu golü konuşuyor

Kolombiya 2. Ligi'nde Llaneros ile Union Magdalena arasında oynanan maçta atılan son gol tartışmaların odağın haline geldi.

Küme yükselme mücadelesi veren Fortaleza CEIF'in son maçta Bogota'ya 2-1 mağlup olmasının ardından onları takip eden Union Magdalena için şans doğdu.

Llaneros deplasmanına konuk olan Union Magdalena son dakikalarına 1-0 geride girdiği maçta 90+5 ve 90+6'da bulduğu gollerle 2-1 kazanarak play-off grubunu Fortaleza'nın önünde bitirdi.

Ancak Union Magdalena'nın attığı son gol tartışmaları beraberinde getirdi. Gol pozisyonunda Llaneros oyuncularının topu rakibe bıraktığı ve kazanmak için mücadele etmediği görülüyor. Bu görüntülerin ardından atılan gol dünya futbol kamuoyunda geniş yer buldu.



ACİL SORUŞTURMA ÇAĞRISI

Kolombiya Profesyonel Futbolcular Birliği ACOLFUTPRO maçın ardından gole büyük tepki gösterdi. Dernek, Llaneros ile Union Magdalena arasındaki maç için acil ve titiz bir soruşturma başlatılmasını talep etti.

Juan Cuadrado ve Matheus Uribe gibi önemli Kolombiyalı futbolcular da golle alakalı tepki gösterdi. Cuadrado, Twitter hesabından golü saygı eksikliği olarak nitelendirdi.

TEKNİK DİREKTÖR GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Son maçta 2-1 kaybederek küme yükselme şansını kaybeden Fortaleza'da ise teknik direktör maçın ardından basın toplantısında duygu dolu anlar yaşadı.

Gözyaşlarını tutamayan teknik adam, "Ağlamaktan utanmıyorum çünkü kendimi soyulmuş gibi hissediyorum. Kaybedebiliriz ama bu şekilde değil" dedi.