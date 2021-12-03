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Giovani dos Santos kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor?

Bir dönem ülkemizde Galatasaray'da da forma giyen Giovani dos Santos, futbolseverler tarafından arama motoru Google'da sıkça araştırılıyor. Şu anda herhangi bir takımda yer almayan Giovani dos Santos'un, yeniden Türkiye'ye transferi gündemde. Peki, Giovani dos Santos kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Hangi mevkiide oynuyor? İşte Giovani dos Santos'a dair bilmeniz gerekenler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2021 Cuma 10:41
Giovani dos Santos kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor?

11 Mayıs 1989'da Meksika'nın Monterrey şehrinde dünyaya gelen Giovani dos Santos, forvet arkası ve kanatlarda forma giymektedir.

Sol ayağını etkin bir şekilde kullanabilen Giovani dos Santos, Barcelona altyapısından çıkmıştır. Yıldız isim daha sonra Tottenham, Ipswich, Galatasaray, Racing Santander, Real Mallorca, Villarreal, LA Galaxy ve Club America formarlarını terletti.

Giovani dos Santos kariyeri boyunca 351 müsabakada yer alırken 72 gol 60 asist üretti.

Öte yandan Giovani dos Santos, Meksika milli takımı ile 107 maça çıkarken 19 gol kaydetti.

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