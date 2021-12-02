Alt liglerden haberler (02.12.2021)

ALTIPARMAK TAKIMA DÖNDÜ

Bursaspor, sözleşmeyi feshetme kararı aldığı Burak Altıparmak'ın takıma dönmesine karar verdi. 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon 1. Lig'de 12 karşılaşmaya çıkarken 1 kez fileleri sarstı. Tecrübeli orta saha oyuncusunun kontratı 30 Haziran 2022'de bitiyor.

METİN AKPUNAR KARAKOÇAN'DA

3. Lig 2. Grup ekibi Elazığ Karakoçan, Metin Akpunar dönemi resmen başlıyor. Ender Çınar'ın istifası sonrası görüşülerek prensip anlaşmasına varılan ve Elazığ'a davet edilen genç teknik adamla, resmi imzalar atılacak. Akpunar takımın başına 1.5 yıllığına geçecek.

BODRUM'DA KUPA COŞKUSU

Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i penaltılarla 4-2 yenen 2. Lig ekibi Bodrumspor, büyük coşku yaşadı. Başakşehir'in kuruluş yılına dikkat çekilen paylaşımda, "Oyuncu 2014 Elendi' görseli paylaşıldı. Paylaşılan görüntü takipçiler tarafından beğeni topladı.

A.GÜCÜ SAHADA

1. Lig'de şampiyonluğa oynayan Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda sahne alıyor. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Mustafa Dalcı, "Nazilli ile oynayacağız. Rakibimizi ciddiye alıyoruz. Şans bulan herkes en iyisini verecek" dedi.

ERMAN KILIÇ KUŞADASI'NDA

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Kuşadasıspor, Gürkan Ferhatoğlu'nun yerine Erman Kılıç'la sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Törende konuşan Kılıç, "Şampiyonluk hedefi olan bir camiaya geldiğim için mutluyum. Ekibimle birlikte çok çalışacağız" diye konuştu.

MANİSA FK LİGE DÖNDÜ

Ziraat Türkiye Kupası'nda Altay'a 4-2 mağlup olan Manisa FK, lige döndü. Teknik Direktör Tugay Altay, tek hedeflerinin sezonu en iyi yerde tamamlamak olduğunu söyledi. Altay, "Pazar günü Kocaeli'yi yenmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

ESKİŞEHİR UMUTLU

Eskişehirspor Başkanı Mehmet Şimşek, ekonomik sıkıntıları aşmak için çalıştıklarını söyledi. "dosyakapat. com" adlı internet sitesini kuran Es-Es, toplanan yardım paralarıyla borçları bitirmeyi umut ediyor.