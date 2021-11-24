Flaş Maradona iddiası! "Kalbi olmadan gömüldü çünkü..."

Efsane yıldız Diego Armando Maradona 25 Kasım 2020 tarihinde hayata gözlerini yummuştu. Arjantinli yıldızın ölümü futbol dünyasını yasa boğmuştu.

CASTRO'DAN ÇOK KONUŞULACAK İDDİA



Arjantin'de hem doktorluk hem de gazetecilik yapan Nelson Castro, "Diego'nun Sağlığı" adlı kitabını tanıttı. Castro Maradona ile ilgili kan donduran iddia ortaya attı.

"KALBİNİ ÇALMAK İSTEDİLER"



Castro bir grup taraftarın Maradona'nın ölümünün ardından kalbini çalmak istediğini açıkladı. Maradona'nın kalbi olmadan gömüldüğünü ifade eden Castro, "Gimnasia La Plata Kulübü'nden bir grup taraftar, gömülmeden önce Diego Maradona'nın kalbini çalmak istiyordu.



"KALBİ OLMADAN GÖMÜLDÜ"



Yetkililer, bu hırsızlığı önlemek için Maradona'nın kalbini çıkardı ve Maradona kalbi olmadan gömüldü" dedi.

"MARADONA BAĞIMLIYDI"



Efsane futbolcunun bağımlı olduğunu dile getiren Arjantinli gazeteci ve doktor, "Kalbin çıkarılmasındaki sebeplerden biri de incelemek içindi. Ölüm nedeninin belirlenmesinde kalp çok önemliydi.

"ŞAŞIRTICI DERECEDE ESNEK VÜCUDU VARDI"



Maradona ne yazık ki onu mahveden her şeye bağımlıydı. Şaşırtıcı derecede esnek bir vücudu vardı. Ancak kendisini kötü etkileyen faktörlerden hiçbir zaman tam anlamıyla kurtulmak istememişti" ifadelerini kullandı.

"ÖLÜM SEBEBİ KALP YETMEZLİĞİ"



Maradona'nın ölüm sebebinin kalp yetmezliği olduğunu söyleyen Nelson Castro, "Maradona'nın kalbi yarım kiloydu, çok büyüktü. Kalp, genellikle 300 gram ağırlığında olur. Bir sporcu olmasına ve daha büyük bir kalbe sahip olmasına rağmen ölüm nedeni kalp yetmezliğiydi" şeklinde konuştu.