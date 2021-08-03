Aktüel haberler (03.08.2021)

REAL'DE RAMOS'UN YERİNE PAU TORRES

Mundo Deportivo'nun haberine göre Real Madrid, Sergio Ramos'un yerini Villarreal forması giyen 24 yaşındaki stoper Pau Torres'le doldurmak istiyor. Villareal'in başarılı savunmacı için 65 milyon euro talep ettiği ileri sürülüyor.

GOLLERİNİ ATMAYA DEVAM EDECEK

Cristiano Ronaldo'nun Juventus'taki geleceği belirsizliğini koruyordu. Ancak Juventus yöneticisi Pavel Nedved, bu iddialara şöyle karşılık verdi: Ronaldo bizim oyuncumuz, kulübümüzle bir yıllık sözleşmesi kaldı, yeni sezonda bizimle olacak. Gol attı ve atmaya da devam edecek.

'TANRI MILAN'DA OLMAMI İSTEDİ'

Milan'ın yeni transferi Olivier Giroud, İtalya'ya gelmesinde manevi sebeplerin rol oynadığını açıkladı. Fransız forvet, "Chelsea'den ayrılmak ve yeni bir ligi keşfetmek için doğru zaman gelmişti. Tanrı Milan'da oynamamı istedi. Buradaki projeye inancım tam" ifadelerini kullandı.

KISA..KISA...

Serbest oyuncu Derrick Rose'un bu yaz eski takımı Chicago Bulls'a dönmekle ilgilendiği iddia edildi. Rose, 2011'de Chicago ile lig MVP'si ödülünü kazanmış, ancak sakatlıklar nedeniyle kariyeri beklenen yolda devam edememişti. Rose'un 2012'de çapraz bağları yırtılmıştı.



NBA'de Los Angeles Lakers, 2021-22 sezonu için parçaları bir araya getirme uğraşında. Adı geçen isimlerden biri de kariyerinde iki ayrı dönemde Lakers forması giymiş olan ve en son 2020'deki şampiyonluk kadrosunun bir parçası olan, Howard olarak geçti.



Avrupa'nın önde gelen liglerinde 2021- 22 sezonu başlamak üzere. Fransa Ligue 1'de 2021-22 sezonu 6 Ağustos, Premier Lig, Bundesliga ve La Liga 13 Ağustos'ta başlayacak. İtalya Serie A ise 21 Ağustos'ta Inter-Genoa karşılaşmalarıyla start alacak.