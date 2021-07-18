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Son dakika spor haberi: FIFA'dan futbol kurallarında devrim! Artık taç atışları...

Son dakika spor haberleri... FIFA, futbol kurallarında çığır açacak bir değişikliğe imza atmayı planlıyor. İspanyol basınının iddiasına göre yenilikler arasında taç atışının ayakla kullanılmasından sarı kart gören oyuncunun 5 dakika saha kenarına gelmesine kadar radikal bazı kararlar var. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2021 Pazar 10:09 Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2021 Pazar 10:11
Son dakika spor haberi: FIFA'dan futbol kurallarında devrim! Artık taç atışları...

FIFA, futbolun geleneksel kurallarını kökten değiştirecek bir hamleye hazırlanıyor. İspanyol basınından Mundo Deportivo'da yer alan habere göre maçların sık sık durmasını engellemek ve oyunudaha efektif hale getirmek için birtakım yenilikler düşünülüyor. 4 madde halinde açıklanan kurallar sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

İşte iddialara göre futbolda devrim yaratacak kurallar:

1- Maç süresini 30'ar dakikalık iki devreye bölmek ve her durduğunda kronometreyi de durdurmak,
2- Takımlara sınırsız futbolcu değişiklik hakkı,
3- Taçların da tıpkı korner gibi ayakla kullanılması,
4- Sarı kart gören oyuncuyu 5 dakika saha kenarına almak...

FIFA'nın uygulamaya koymak istediği bu değişiklikler PSV Eindhoven, AZ Alkmaar, RB Leipzig ve Club Brugge'ün katıldığı altyapı turnuvasında deneniyor.

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