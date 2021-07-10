Son dakika transfer haberi: Göztepe aradığı 10 numarayı Ukrayna'da buldu! Vladlen Yurchenko bombası

Süper Lig'de yeni sezona iddialı hazırlanan Göztepe, on numara transferine ağırlık verdi. Sarı-kırmızılılar, Türkiye ve yurtdışından birçok yıldıza kanca atarken son olarak rotasını Ukrayna'ya çevirdi. Yeni Asır'da yer alan habere göre yönetim, son olarak Ukrayna temsilcisi Zorya Lugansk formasını giyen Vladlen Yurchenko'ya kancayı taktı.

Yönetim, teknik direktör Ünal Karaman'ın da onay verdiği yıldız oyuncuya cazip bir teklif sundu. Kulübüyle sözleşmesi 1 Temmuz itibarıyla sona eren Ukraynalı futbolcu, Göz-Göz'den düşünmek için süre istedi. Futbolcuyu liste başına yerleştiren kurmaylar, uygun bir bedelle bu transferi gerçekleştirmeyi planlıyor.

KULÜP HABER BEKLİYOR

Futbolcudan haber bekleyen sarı-kırmızılılar, alternatif isimleri de araştırıyor. Shakhtar Donetsk'te futbola başlayan Yurchenko, Leverkusen ve Vejle de oynadı. 2019'dan bu yana Zorya'da görev yapan Yurchenko'ya çeşitli teklifler var.