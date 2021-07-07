PSG çıldırdı!

FRANSA Ligue 1'de 3 yıllık üstünlüğünü Lille'e kaptıran Paris Saint-Germain, yeni sezonda tüm kupaları kaldıracak yeni bir kadro kuruyor. Porto'nun ön liberosu Danilo Pereira'yı 16 milyon euro'ya satın alan Avrupa devi, Liverpool'dan ayrılan Georginio Wijnaldum'a da 3 yıllık imza attırmıştı. Gözünü karartan PSG, Real Madrid'den ayrılan Sergio Ramos'u sağlık kontrolünden geçirecek. 35 yaşındaki dünya yıldızı 2 yıllık kontrata imza atacak. İspanyol savunmacı, Real Madrid'de 16 yılda 671 maça çıktı, 5 lig ve 4 Devler Ligi aldı.

KADROSUNDA Mbappe, Neymar, Di Maria ve İcardi gibi yıldızları barındıran PSG, kaleyi ve savunmayı da güçlendiriyor. Milan'dan ayrılan file bekçisi Gianluigi Donnarumma ile 5 yıllığına anlaşıldı. İnter'in sağ beki Achraf Hakimi'yi de gözüne kestiren lacivert-kırmızılar, 22 yaşındaki oyuncuyla Donnarumma'da olduğu gibi 5 yıllık sözleşme yapacak. Hakimi için İnter'e 60 milyon euro'nun ödeneceği konuşuluyor. PSG'nin ayrıca Moise Kean'ın kiralık sözleşmesini bir sezon daha uzatmak için Everton'la masaya oturacağı kaydedildi.