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Dünya Kupası iki yılda bir olsun

FIFA Futbol Gelişim Direktörü Arsene Wenger, Dünya Kupası’nı 2 yıl bir düzenlemek istediklerini söyledi. Wenger, “Taraftarlar daha çok turnuva maçı, daha az eleme maçı istiyor. 2024’ten itibaren Dünya Kupası’nı her iki yılda düzenlemek için proje üretiyoruz. Eleme maçlarını ekim ayında 1 ayda yapılacak 7 maçla bitirebiliriz” ifadelerini kullandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2021 Çarşamba 06:50
Dünya Kupası iki yılda bir olsun
FIFA Futbol Gelişim Direktörü Arsene Wenger, Dünya Kupası'nı 2 yıl bir düzenlemek istediklerini söyledi. Wenger, "Taraftarlar daha çok turnuva maçı, daha az eleme maçı istiyor. 2024'ten itibaren Dünya Kupası'nı her iki yılda düzenlemek için proje üretiyoruz. Eleme maçlarını ekim ayında 1 ayda yapılacak 7 maçla bitirebiliriz" ifadelerini kullandı.
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