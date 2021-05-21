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Kalecisiz efsane zafer

Covid-19’la boğuşan R. Plate, orta sahası Perez’in kalede başladığı maçı 2-1 kazandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2021 Cuma 06:50
Kalecisiz efsane zafer
'nda eşine az rastlanan bir olay yaşandı. Arjantin ekibi , kadrosundan 20 oyuncunun koronavirüse yakalanması nedeniyle orta saha oyuncusunun kaleye geçtiği ve yedek oyuncusu olmadığı için değişiklik yapamadığı grup maçını kazandı. Orta sahada top koşturan kaleye geçerken River Plate, yedek oyuncusu olmadığı için tarihi maçı oyuncu değişikliği yapmadan tamamladı. 35 yaşındaki tecrübeli oyuncunun, kalede 4 kurtarışa imza attığı mücadeleyi 2-1 kazanan River Plate, mucizeyi başardı. Arjantin ekibinin gollerini maçın ilk yarısında 3. ve 6. dakikalarda ile kaydederken, Santa Fe'nin tek golünü ise 73. dakikada Kelvin Osorio attı. Arjantinli ekip River Plate, CONMEBOL'den, Santa Fe maçına çıkması için kadrosuna 2 kaleci dahil edilmesi talebinde bulunmuş ancak kabul edilmemişti.
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