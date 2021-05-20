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Son dakika spor haberi: 'ye karşı kalecisiz ve yedek oyuncusuz kazandı!

Son dakika spor haberleri... ekibi , 'nda karşı karşıya geldiği temsilcisi 'yi kalecisi ve yedek oyuncusu olmadan mağlup etti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2021 Perşembe 07:09
Son dakika spor haberi: River Plate Santa Fe'ye karşı kalecisiz ve yedek oyuncusuz kazandı!

'in köklü futbol takımlarından , kadrosundan 20 oyuncunun yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalanması nedeniyle orta saha oyuncusunun kaleye geçtiği ve yedek oyuncusu olmadığı için değişiklik yapamadığı grup maçını kazandı.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun () düzenlediği Libertadores Kupası grup maçında, River Plate ile takımı Independiente karşı karşıya geldi.

Arjantin'in başkenti 'te bulunan River Plate'in "" olarak bilinen 'nda oynanan maçta, River Plate 2-1 galip geldi.

Arjantinli ekipte baş gösteren toplu Covid-19 vakaları nedeniyle 20 oyuncunun kadroya giremediği maça River Plate, kalecisi ve yedek oyuncuları olmadan çıktı. Orta saha mevkisinde top koşturan kaleye geçerken River Plate, yedek oyuncusu olmadığı için tarihi maçı oyuncu değişikliği yapmadan tamamladı.

River Plate'in gollerini maçın ilk yarısında 3. ve 6. dakikalarda ile kaydederken, Santa Fe'nin tek golünü ise 73. dakikada attı.

Arjantinli ekip River Plate, CONMEBOL'den, Santa Fe maçına çıkması için kadrosuna 2 kaleci dahil edilmesi talebinde bulunmuş ancak kabul edilmemişti.


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