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'de 2 şehir değişti! ve St. Petersburg...

Son dakika haberi... A Milli Futbol Takımı'mızın da yer alacağı organizasyonunda değişikliğe gidildi. 'nın yaptığı açıklamada ve şehirlerinin yerine 2 yeni şehrin eklendiği ifade edildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 14:36
EURO 2020'de 2 şehir değişti! Sevilla ve St. Petersburg...

'ye günler kala ev sahibi iki şehirde değişikliğe gidildi.

Başkan Yardımcısı , UEFA toplantısının ardından yaptığı açıklamada kararı duyurdu. Buna göre 'da 'nun yerine şehri turnuvaya ev sahipliği yapacak. 'de oynanması planlanan maçlar ise St. Petersburg'da oynanacak.

ise için UEFA'ya en az 14.500 seyirci alma garantisi verdi ve böylece EURO 2020'de Münih'in ev sahipliği de kesinleşti.

UEFA, Bilbao ve Dublin'in maçlarda seyirci olmasını garanti edemedikleri için toplantıda ev sahibi şehirleri gündemine almıştı.

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