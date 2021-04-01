Özür yetmedi kadro dışı kaldı

Futbol HaberleriGiriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 21:35Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 06:50
Eski takımı Galatasaray ile oynanacak maç öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle tepki çeken Fatih Karagümrük'lü Emre Çolak, ifadelerinin maksadını aştığını söyleyerek özür diledi. Kırmızı-siyahlılar ise 29 yaşındaki oyuncu için, "Futbolcumuzun konu hakkında savunması talep edilmiş ve kulüp içi disiplin sürecinin sonlanmasına kadar geçici olarak kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir" açıklamasını yaptı. Çolak'ın, "İçimiz dışımız bir, mayıslar bizimdir.." şeklinde attığı tweet eleştirilerin hedefi haline gelmiş ve milli futbolcu paylaşımını kaldırmıştı.