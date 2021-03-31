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TFF açıkladı! İşte menajerlere yapılan ödemeler

Son dakika spor haberi... (TFF), bu sezon tüm profesyonel liglerde şubat ayı sonu itibarıyla menajerlere yapılan ödemeleri duyurdu. 'den 5 kulübün bulunduğu listede 5 milyon 663 bin 420 TL ve 3 milyon 221 bin 879 Euro ile ilk sırada yer aldı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 17:57
TFF açıkladı! İşte menajerlere yapılan ödemeler

talimatları gereği TFF'den yapılan açıklamada, "Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı hükümleri uyarınca, 2020-2021 Futbol Sezonunda Şubat ayı sonu itibariyle Futbol Menajerlerinin dâhil oldukları işlemler ve Futbol Menajerlerine toplam yapılmış olan ödemeler, Talimatımızın 12/2 hükmü doğrultusunda aşağıda ilan edilmiştir" ifadeleri kullanıldı. listede 5 milyon 663 bin 420 TL ve 3 milyon 221 bin 879 Euro ile en yüksek menajer harcaması yapan kulüp olarak yer aldı.

Kayıtlara göre menajerlere yapılan ödemeler şöyle:

SÜPER LİG
Çaykur Rizespor A.Ş.: 200.000 TL - 120.000 Euro - 9.000 USD

Fatih Karagümrük A.Ş.: 38.000 Euro

Fenerbahçe A.Ş.: 5.663.420,31 TL - 3.221.879,84 Euro

Fraport TAV Antalyaspor: 150.000 TL

Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.: 1.604.592 TL - 518.900 Euro - 67.500 USD

TOPLAM: 7.618.012,31 TL - 3.898.797,84 Euro - 76.500 USD

TFF 1'İNCİ LİG

: 25.000 TL

TOPLAM: 25.000 TL

TÜM PROFESYONEL LİGLER
GENEL TOPLAM: 7.643.012,31 TL - 3.898.797,84 Euro - 76.500 USD

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