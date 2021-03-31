Son dakika spor haberleri | TFF 1. Lig'e VAR geliyor!

Türkiye Futbol Federasyonu, 2022-23 sezonunda TFF 1. Lig'de VAR uygulamasının başlayacağını duyurdu. TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 30 Mart 2021 Salı günü yaptığı toplantıda TFF 1. Lig'de 2022-2023 sezonundan itibaren Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin uygulanmasına karar verdi." ifadeleri kullanıldı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 30 Mart 2021 Salı günü yaptığı toplantıda TFF 1. Lig'de 2022-2023 sezonundan itibaren Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin uygulanmasına karar verdi."