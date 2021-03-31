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Son dakika spor haberleri | . Lig'e VAR geliyor!

, 2022-23 sezonunda . Lig'de VAR uygulamasının başlayacağını duyurdu. TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 30 Mart 2021 Salı günü yaptığı toplantıda TFF 1. Lig'de 2022-2023 sezonundan itibaren 'nin uygulanmasına karar verdi." ifadeleri kullanıldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 11:30 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 11:53
Son dakika spor haberleri | TFF 1. Lig'e VAR geliyor!

, 2022-23 sezonunda . Lig'de VAR uygulamasının başlayacağını duyurdu. TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 30 Mart 2021 Salı günü yaptığı toplantıda TFF 1. Lig'de 2022-2023 sezonundan itibaren 'nin uygulanmasına karar verdi." ifadeleri kullanıldı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 30 Mart 2021 Salı günü yaptığı toplantıda TFF 1. Lig'de 2022-2023 sezonundan itibaren Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin uygulanmasına karar verdi."

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