Spor Toto 1. Lig ekibi Samsunspor başkanı açıkladı! "Damien Comolli ile görüştük..."

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, bir futbol programının konuğu oldu.

TFF 1. Lig'de mücadele eden ve Süper Lig'e çıkma yolunda iddiasını sürdüren Samsunspor'a dair önemli açıklamalarda bulunan Yüksel Yıldırım, "Dereyi görmeden paçayı sıvadık, bugün bunun acısını yaşıyoruz. Şampiyon olmadan Süper Lig ile ilgili konuşmak istemem. Süper Lig'de şampiyon olmuş Ertuğrul Hocayı 2. Lig'e getirirken ona 5 yıllık bir proje sundum. Hoca da bana güvenerek projeye inanarak geldi. 2 yıl üst üste şampiyon olup Süper Lige çıkmak ilk hedefti. İlkini yaptık, ikinciye uğraşıyoruz. Milli maç arası iyi geldi, kalan 7 maçımızı da kazanmak istiyoruz. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmiş olacağız." şeklinde konuştu.

"HAFTA SONU ZİYARETİME GELDİ"

Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli ile bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Yüksel Yıldırım, "Hafta sonu Damien Comolli ziyaretime geldi. Comolli en azından satmayı biliyordu. Comolli benim arkadaşım, Toulouse kulübünün başkanı şu anda. Altyapıları çok iyi ve önemli paralara oyuncu satıyorlar. Samsunspor – Toulouse arasında nasıl bir işbirliği yapabiliriz, onu konuştuk. Psikologların futboldaki önemini anlattı bana mesela ve bunun devamlı olması gerektiğini aktardı. Gelecekle ilgili planlarımızı değerlendirdik." açıklamasını yaptı.