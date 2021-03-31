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Bursaspor bu sezon altyapısıyla öne çıktı! 14 oyuncu...

. Lig ekiplerinden Bursaspor, bu sezon altyapıya verdiği önemle dikkat çekti. Genç ve potansiyelli isimlere yönelen yeşil-beyazlılarda 14 oyuncu, ilk kez ile resmi maça çıktı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 12:10
Bursaspor bu sezon altyapısıyla öne çıktı! 14 oyuncu...

Transfer engeli ve mali sorunlar nedeniyle bu sezon tamamen özüne yönelen Bursaspor'da, altyapıdan yetişen pek çok genç oyuncu, ilk kez formasını terletmenin onurunu yaşadı. Yalnızca bu sezon dahilinde tam 14 oyuncu, lig ve kupa serüveninde ilk kez ile resmi mücadeleye çıktı. Bu isimlerin tamamının altyapıdan yetişen oyuncular olması da dikkat çekti.

Ligde de en fazla altyapı oyuncusu oynatan kulüp olan Bursaspor'da; , , , , , , , , , , , Hasan Basri Ünal, Şamilcan Bahçeli ve , yeşil beyazlı forma ile ilk maçlarına bu sezon çıktı.

Kulübün yakın tarihine bakıldığında ise, en genç yaşta A Takım'da resmi maça çıkan ilk 20 oyuncudan 14'üne, mevcut teknik direktör Mustafa Er'in şans tanıdığı görülüyor. Kerem Kök ve Kadir Yiğit, henüz 16 yaşındayken Bursaspor formasıyla ter dökerek öne çıktı. Sezon genelinde ise ligin yanı sıra kupa maçları da dahil edildiğinde Bursa ekibinde 26 altyapı oyuncusu süre aldı.

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