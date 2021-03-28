2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ikinci maçlar tamamlandı

Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin ikinci haftasının ikinci günü, 15 karşılaşmayla sona erdi.

Öne çıkan maçlarda, J Grubu'nda Almanya, deplasmanda Romanya'yı 17. dakikada Gnabry'nin attığı golle 1-0 mağlup etti.

C Grubu'nda İtalya, konuk olduğu Bulgaristan'ı 43. dakikada penaltıdan Belotti ve 83. dakikada Locatelli'nin fileleri havalandırmasıyla 2-0 yendi.

B Grubu'nda İsveç, 12. dakikada Augustinsson, 35. dakikada Isak ve 70. dakika penaltıdan Sebastian Larsson'un ağları sarsmasıyla Kosova deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. İspanya ise Gürcistan'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

D Grubu'nun favorisi Fransa ise Kazakistan deplasmanından 2-0'lık skoral galip ayrıldı.

I Grubu'nda Polonya ise yıldız oyuncusu Robert Lewandowski'nin iki gol attığı maçta konuk ettiği Andorra'yı 3-0'la geçti. Polonya'nın diğer golünü, Swiderski kaydetti. İngiltere de Arnavutluk'u deplasmanda 2-0 mağlup edip 2'de 2 yaptı.

İŞTE SONUÇLAR:

Gürcistan-İspanya: 1-2

Kosova-İsveç: 0-3

Bulgaristan-İtalya: 0-2

İsviçre-Litvanya: 1-0

Kazakistan-Fransa: 0-2

Ukrayna-Finlandiya: 1-1

İsrail-İskoçya: 1-1

Danimarka-Moldova: 8-0

Avusturya-Faroe Adaları: 3-1

San Marino-Macaristan: 0-3

Arnavutluk-İngiltere: 0-2

Polonya-Andorra: 3-0

Kuzey Makedonya-Lihtenştayn: 5-0

Ermenistan-İzlanda: 2-0

Romanya-Almanya: 0-1