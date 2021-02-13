Haberler Futbol Gökhan Çıra'dan olay hareket! Hakemi darp etti

Gökhan Çıra'dan olay hareket! Hakemi darp etti

2018-2019 sezonunda 'nda oynanan - maçına damga vuran Gökhan Çıra yine bir skandalla gündeme geldi. Misli.com 3. Lig 4 Grup maçında 'nın 'u konuk ettiği maçta skandal anlar yaşandı. Bayrampaşa Asbaşkanı Gökhan Çıra, ekibi 2-1 geride iken hakem yönetimini beğenmediği için sahaya girdi. Bir hayli sinirli olduğu gözlenen Çıra, hakem 'i tehdit ederek, darp etti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 01:16 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 09:54
Tuzlaspor - Galatasaray maçına damga vuran Gökhan Çıra yine olay yarattı!

2018-2019 sezonunda 'nda oynanan - maçının en çok konuşulan isim olan Gökhan Çıra, sarı-kırmızılı futbolcularla saha içinde ve soyunma odasında uzun süre tartışmıştı.

Tuzlaspor - Galatasaray maçına damga vuran Gökhan Çıra yine olay yarattı!

'un 2-0 kazandığı karşılaşmada Türk Telekom Stadyumu'ndaki paylaşımıyla olay olan Gökhan Çıra, 2. maçta da maça damga vuran isim olmuştu.

Tuzlaspor - Galatasaray maçına damga vuran Gökhan Çıra yine olay yarattı!

altyapısından yetişen Çıra, sarı-kırmızılı takımla oynanan maçın ardından teknik direktör Fatih Terim ile ilgili "Fatih Terim'in ekibinden biri de yumruk attı.

Tuzlaspor - Galatasaray maçına damga vuran Gökhan Çıra yine olay yarattı!

Fatih Terim de beni soruyor. Sen kimsin? Mafya mısın?" ifadelerini kullanmış, daha sonra özür dilemişti.

Tuzlaspor - Galatasaray maçına damga vuran Gökhan Çıra yine olay yarattı!

Son olarak forması giyen Çıra, geçtiğimiz sezon sonunda aktif futbol yaşantısına nokta koymuştu.

Tuzlaspor - Galatasaray maçına damga vuran Gökhan Çıra yine olay yarattı!

GÖKHAN ÇIRA YİNE OLAY OLDU

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden 'nın sahasında ile oynadığı maçta skandal bir olay yaşandı.

Tuzlaspor - Galatasaray maçına damga vuran Gökhan Çıra yine olay yarattı!

Asbaşkanı Gökhan Çıra, 2-1 üstünlüğüyle devam eden mücadelenin 67. dakikasında sahaya girdi.

Tuzlaspor - Galatasaray maçına damga vuran Gökhan Çıra yine olay yarattı!

EMNİYET MENSUPLARI TRİBÜNE ÇIKARDI

Sinirli bir şekilde sahaya inen Çıra, maçın hakemi 'i tehdit ederek darp etti.

Tuzlaspor - Galatasaray maçına damga vuran Gökhan Çıra yine olay yarattı!

Yaklaşık 10 dakika boyunca sahada kalan Gökhan Çıra, kırmızı kartla cezalandırılarak emniyet mensupları tarafından tribüne çıkarıldı.

Tuzlaspor - Galatasaray maçına damga vuran Gökhan Çıra yine olay yarattı!

Mücadele 3-2 üstünlüğüyle sona ererken, ekibinin ve Gökhan Çıra'nın Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ciddi bir şekilde cezalandırılması bekleniyor.

SON DAKİKA