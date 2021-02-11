Haberler Futbol FIFA Kulüpler Dünya Kupası Finali öncesi Bayern Münih'te Thomas Müller'in corona virüsü testi pozitif çıktı

öncesi 'te 'in corona virüsü testi pozitif çıktı

Son dakika haberleri... finalinde Meksika'nın takımıyla karşı karşıya gelecek olan 'te Alman futbolcu 'in corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 14:58 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 15:00
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Finali öncesi Bayern Münih'te Thomas Müller'in corona virüsü testi pozitif çıktı

Alman spor medyasında yer alan haberlere göre; 'da bu akşam 'nde Meksika'nın takımı ile karşılaşacak olan Bayer Münih'te şoku yaşanıyor. Kupanın yarı finalinde Mısır'ın Al-Ahly ekibi ile oynanan ve Bayer Münih'in 2-0 galip geldiği maç öncesi yapılan testte bütün futbolcuların sonucu negatif çıkmıştı.

Tigres ile oynanacak final maçı öncesi yapılan testte de yine Bayern Münihli futbolcuların sonuçları negatif olarak açıklandı. Ardından bir kez daha yapılan testte 'in 31 yaşındaki futbolcusu Thomas Müller'in testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

MÜLLER'İN OTELİ DEĞİŞTİRİLDİ

Bu gelişmenin ardından deneyimli forvetin, takımın bulunduğu otelden ayrılarak başka bir otele yerleştiği öğrenildi. Alman medyasındaki yorumlarda, Thomas Müller'in virüsü nereden ve nasıl kaptığının büyük bir soru işareti olarak kaldığı dile getirildi. Bayern Münih ile Tigres arasında bu akşam saat 21.00'de oynanacak Final maçının 138 ülkede canlı yayınlanacağı belirtildi.


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