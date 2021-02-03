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Erdoğan’dan Güneş’e ödül!

Başkan , Teknik Direktörü ’e Trafik Medya Ödülleri programında plaket verdi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 22:57 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 06:50
Erdoğan’dan Güneş’e ödül!

Başkan , 'nde düzenlenen 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile Trafik Medya Yüzlerinin Tanıtımı ve Trafik Medya Ödülleri programına katıldı. BAŞKAN Erdoğan, Teknik Direktörü 'e plaket verdi. Ayrıca 'Trafik Medya Yüzleri' olan, milli yüzücü , milli basketbolcu , milli jimnastikçi 'a sertifikalarını takdim etti.

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