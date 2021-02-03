Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile Trafik Medya Yüzlerinin Tanıtımı ve Trafik Medya Ödülleri programına katıldı. BAŞKAN Erdoğan, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e plaket verdi. Ayrıca 'Trafik Medya Yüzleri' olan, milli yüzücü Sümeyye Boyacı, milli basketbolcu Shane Larkin, milli jimnastikçi İbrahim Çolak'a sertifikalarını takdim etti.
Erdoğan’dan Güneş’e ödül!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’e Trafik Medya Ödülleri programında plaket verdi.
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 22:57 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 06:50