Alt liglerden haberler (02.02.2021)

EZE KEÇİÖREN'DE

Transferin en hareketli ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Nijeryalı forvet oyuncusu Emeka Friday Eze'yi kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücü'müz, Sturm Graz'dan 24 yaşındaki Nijeryalı santrfor Emeka Friday Eze ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Hoş geldin Emeka Eze. denildi. Genç forvet, Sturm Graz kariyerinde 55 karşılaşmada 8 gol ve 4 asistle oynadı.

MANİSA KALEYİ KAPATTI

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Manisa FK, Sancaktepe FK'dan Hüseyin Yılmaz'ı 2,5 yıllığına kadrosuna kattı. 25 yaşındaki file bekçisi, "Manisa'ya geldiğim için heyecanlıyım. İnşallah bu sezon şampiyonluk yaşayıp yeni sezonda da şampiyonluk için mücadele ederiz, hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Başarılı eldiven, sezonun ilk yarısında 13 maçta 16 gol yedi.

Ş.URFA'DAN ÇİFTE İMZA

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekibi Şanlıurfa, iki ismi renklerine bağladı. Turgut Doğan Şahin ve Mehmet Taşçı ikinci yarıda Urfa forması giyecek.

DEMİR'DEN İKİ TRANSFER

Adana Demir son günde Muhammed Şengezer ve İsmail Yüksek'i renklerine bağladı. Mavi-lacivertliler, Başakşehir'de forma giyen kaleci Muhammed ve Fenerbahçeli İsmail'e sezon sonuna kadar imza attırdı. İsmail'in kontratında 'en az 5 maçta oynar' maddesi bulunuyor.

ŞİŞMANOĞLU TUZLA'DA

Tuzlaspor, Erzurumspor'dan ayrılan Ömer Şişmanoğlu ile anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz günlerde Adana Demir'le anlaşan fakat taraftarın tepkisinden dolayı transferi iptal olan 33 yaşındaki tecrübeli oyuncu, sezon sonuna kadar mavi-beyazlı formayı giyecek. Tuzlaspor, ara transfer döneminde Erkan Zengin, Rajko Rotman ve Anıl Karaer gibi tecrübeli isimleri renklerine bağlamıştı.

İSMAİL MENEMEN'DE

Alt sıralardan kurtulmak isteyen Menemenspor, son günde kadrosuna tecrübeli bir ismi kattı. Sarı-lacivertliler, Tuzlaspor'dan İsmail Haktan Odabaşı ile anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki sağ kanat, ilk yarıda ligde ve kupada 12 maçta 1 asistle oynadı. İzmir ekibi, kadrosuna Emirhan Aydoğdu, Okan Yılmaz, Zenke, Batuhan Şen, Hamza Ok, Omar, Berkay Samancı, Traore ve Fatih Demirlek'i katmıştı.