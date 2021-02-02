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Alt liglerden haberler (02.02.2021)

Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 23:38 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 06:50
Alt liglerden haberler (02.02.2021)

EZE KEÇİÖREN'DE
Transferin en hareketli ekiplerinden , Nijeryalı forvet oyuncusu Emeka Friday Eze'yi kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücü'müz, Sturm Graz'dan 24 yaşındaki Nijeryalı santrfor Emeka Friday Eze ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Hoş geldin Emeka Eze. denildi. Genç forvet, Sturm Graz kariyerinde 55 karşılaşmada 8 gol ve 4 asistle oynadı.

MANİSA KALEYİ KAPATTI
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden , Sancaktepe FK'dan Hüseyin Yılmaz'ı 2,5 yıllığına kadrosuna kattı. 25 yaşındaki file bekçisi, "Manisa'ya geldiğim için heyecanlıyım. İnşallah bu sezon şampiyonluk yaşayıp yeni sezonda da şampiyonluk için mücadele ederiz, hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Başarılı eldiven, sezonun ilk yarısında 13 maçta 16 gol yedi.

Ş.URFA'DAN ÇİFTE İMZA
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekibi Şanlıurfa, iki ismi renklerine bağladı. ve Mehmet Taşçı ikinci yarıda Urfa forması giyecek.

DEMİR'DEN İKİ TRANSFER
Adana Demir son günde ve İsmail Yüksek'i renklerine bağladı. Mavi-lacivertliler, Başakşehir'de forma giyen kaleci Muhammed ve Fenerbahçeli İsmail'e sezon sonuna kadar imza attırdı. İsmail'in kontratında 'en az 5 maçta oynar' maddesi bulunuyor.

ŞİŞMANOĞLU TUZLA'DA
Tuzlaspor, Erzurumspor'dan ayrılan ile anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz günlerde 'le anlaşan fakat taraftarın tepkisinden dolayı transferi iptal olan 33 yaşındaki tecrübeli oyuncu, sezon sonuna kadar mavi-beyazlı formayı giyecek. Tuzlaspor, ara transfer döneminde , Rajko Rotman ve gibi tecrübeli isimleri renklerine bağlamıştı.

İSMAİL MENEMEN'DE
Alt sıralardan kurtulmak isteyen Menemenspor, son günde kadrosuna tecrübeli bir ismi kattı. Sarı-lacivertliler, Tuzlaspor'dan ile anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki sağ kanat, ilk yarıda ligde ve kupada 12 maçta 1 asistle oynadı. İzmir ekibi, kadrosuna , , , , , Omar, Berkay Samancı, Traore ve Fatih Demirlek'i katmıştı.

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