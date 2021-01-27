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'da müthiş yayın!

heyecanı ’da yaşanıyor. 90 kişilik dev ekip görev yapacak. Drone ile özel görüntüler alınacak. Maç önü ve sonrası röportajlar paylaşılacak.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2021 Çarşamba 00:01 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
A Spor'da müthiş yayın!
2019/2020 sezonunu zirvede tamamlayarak 'in 6. şampiyonu olan ile 'nı 9. kez müzesine götüren 'yı almak için mücadele edecek. Atatürk Olimpiyat Stadında saat 20.45'de oynanacak mücadele ve 'in anlatımıyla ekranlarından naklen yayınlanacak. 90 kişilik teknik ekibin görev yapacağı, 25 kamera ve drone görüntüleriyle çekilecek dev maç şifresiz yayınla futbolseverlerle buluşacak. Trabzonspor ve kamplarından son dakika gelişmeleri ve gün boyu stadın üç farklı noktasından yapılacak canlı yayınlarla A Spor'un deneyimli ekipleri Süper Kupa'nın öncesi ve sonrasında yaşananları izleyenlerle paylaşacak. , , , ve , özel yayınlarla son gelişmeleri A Spor'da değerlendirecek.
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