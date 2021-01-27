A Spor'da müthiş yayın!

Süper Kupa heyecanı A Spor’da yaşanıyor. 90 kişilik dev ekip görev yapacak. Drone ile özel görüntüler alınacak. Maç önü ve sonrası röportajlar paylaşılacak.
Futbol HaberleriGiriş Tarihi: 27 Ocak 2021 Çarşamba 00:01Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
2019/2020sezonunu zirvede tamamlayarak Süper Lig'in 6. şampiyonu olan Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası'nı 9. kez müzesine götüren TrabzonsporSüper Kupa'yı almak için mücadele edecek. Atatürk Olimpiyat Stadında saat 20.45'de oynanacak mücadele Ender Bilgin ve Cüneyt Şen'in anlatımıyla a spor ekranlarından naklen yayınlanacak. 90 kişilik teknik ekibin görev yapacağı, 25 kamera ve drone görüntüleriyle çekilecek dev maç şifresiz yayınla futbolseverlerle buluşacak. Trabzonspor ve Başakşehir kamplarından son dakika gelişmeleri ve gün boyu stadın üç farklı noktasından yapılacak canlı yayınlarla A Spor'un deneyimli ekipleri Süper Kupa'nın öncesi ve sonrasında yaşananları izleyenlerle paylaşacak. Erman Toroğlu, Hamdi Aslan, Mehmet Yılmaz, Yalçın Ayhan ve Haldun Domaç, özel yayınlarla son gelişmeleri A Spor'da değerlendirecek.