Wesley Sneijder futbola dönüyor! "Yeni görevim için hazırım"

Bir dönem Galatasaray forması giyen Wesley Sneijder, Hollanda kulübü FC Den Bosch'daki yeni görevi için sabırsızlandığını söyledi.

"ELLERİM KAŞINIYOR"

36 yaşındaki eski futbolcu, yaptığı açıklamada, "Görüşmelerimiz henüz devam ediyor ama gerçekten ellerim kaşınıyor. Burada göreve başlamak için sabırsızlanıyorum. Şu ana kadar kulüpte gördüğüm her şey çok pozitifti. Yeni görevime hazırım" dedi.

Kulüple ilgili planını henüz açıklamayan Sneijder, "Sadece her şey resmileştiğinde konuşabiliriz. Sadece buraya bir para yatırımı yapıp kenara çekilmeyeceğimizi garanti edebilirim." ifadesini kullandı.

Wesley Sneijder'ın kulüpteki görevi ise henüz resmiyete kavuşmadı.

Hollanda 2. Lig takımı Den Bosch, 21 hafta sonunda ligde sondan ikinci sırada yer alıyor. 19. sıradaki takımın 12 puanı var.