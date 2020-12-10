Haberler Futbol Robinho'ya 9 yıl hapis! İtalyan mahkemesi cezayı onadı

'ya 9 yıl hapis! İtalyan mahkemesi cezayı onadı

Brezilyalı futbolcu 'nun, 2017 yılında İtalya'da genç bir kadına yönelik toplu cinsel saldırıdan aldığı 9 yıl hapis cezası, tarafından onandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 22:25
Robinho'ya 9 yıl hapis! İtalyan mahkemesi cezayı onadı

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, , ve arkadaşı Ricardo Falco hakkında cinsel taciz suçlamasıyla daha önce verilen mahkumiyet kararını onadı.

Robinho, 2013 yılında (Serie A) takımlarından Milan'da forma giydiği dönemde, Milano'da bir gece kulübünde genç bir kadına yönelik toplu tecavüze karıştığı gerekçesiyle Kasım 2017'de 9 yıl hapis cezası almıştı.

Kariyerine, ülkesinin Santos takımında başlayan ve bir dönem kendisi için yüksek bonservis bedelleri ödenen Robinho, , , Milan, Guangzhou Evergrande, , ve 'de forma giymişti.

Asıl adı Robson de Souza olan 36 yaşındaki futbolcu, son olarak ülkesinde yine Santos takımına dönmüş ancak Milano'daki bu davayla ilgili hakkında çıkan iddialardan ötürü kadro dışı kalmıştı.

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