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Corona virüsü tedavisi gören 'dan ilk mesaj geldi!

'da corona virüsü tedavisi gören tecrübeli 'dan ilk açıklama geldi. Sevenlerinin duaları sayesinde yaşama tutunduğunu söyleyen Vural, "Yaşamam için ettikleri dualar benim yaşama tutunmamı sağladı" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 10:28
Corona virüsü tedavisi gören Yılmaz Vural'dan ilk mesaj geldi!

'da corona virüsü tedavisi gören tecrübeli , sevenlerinin duaları sayesinde yaşama tutunduğunu söyledi.

Corona virüsü tedavisi gören Yılmaz Vural'dan ilk mesaj geldi!

Özel bir hastanede corona virüsü tedavisi gören ve yoğun bakımdan çıkarak servise alınan Yılmaz Vural, kendisine destek veren ve dua eden sevenleri için açıklamada bulundu.

Corona virüsü tedavisi gören Yılmaz Vural'dan ilk mesaj geldi!

"EDİLEN DULAR YAŞAMA TUTUNMAMI SAĞLADI"
Vural, maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralları başta olmak üzere 'nın vurguladığı tüm tedbirlere sıkı bir şekilde uyulması gerektiğini belirtti.

Corona virüsü tedavisi gören Yılmaz Vural'dan ilk mesaj geldi!

67 yaşındaki teknik adam, "Başta Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayip Erdoğan beyefendiye, tüm siyasi parti liderlerine, kulüp başkanlarına ve futbolun hem içinde olan hem de olmadan bana destek veren, dualarıyla destek olan özel insanlara teşekkür ediyorum. Yaşamam için ettikleri dualar benim yaşama tutunmamı sağladı" ifadelerini kullandı.

Corona virüsü tedavisi gören Yılmaz Vural'dan ilk mesaj geldi!

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