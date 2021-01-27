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vefat etti

1991-93 yılları arasında ekiplerinden 'yi de çalıştıran Slovak teknik direktör , 84 yaşında hayatını kaybetti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2021 Çarşamba 12:35
Jozef Venglos vefat etti

Bir dönem 'yi de çalıştıran Slovak teknik direktör , 84 yaşında hayatını kaybetti.

Slovakya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Venglos'un dün akşam yaşamını yitirdiği belirtildi.

'nı kazanan 'nın yardımcı antrenörü olan Venglos, 1991-1993 yıllarında Fenerbahçe'de görev almıştı.

Kariyerinde , ve gibi kulüplerin yanı sıra Avustralya, Slovakya ve takımlarında da görev yapan Venglos, son olarak 2002'de 'da 'yı çalıştırmıştı.

Venglos, 'de Büyük Britanya ve dışından gelerek görev yapan ilk yabancı teknik direktör olarak tarihe geçmişti.

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