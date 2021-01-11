Alt liglerden haberler (11.01.2021)

GENÇLER TAŞIDI

TFF 1. Lig'de sezona transfer engeli nedeniyle, genç oyuncu ağırlıklı bir kadro ile başlayan Bursaspor, 27 puan topladı. 21.9'luk yaş ortalaması ile ligin en genç ekiplerinden olan Bursa temsilcisinde, 13 genç oyuncu, kariyerlerinde ilk kez ligde maça çıktı. Aynı zamanda Bursaspor formasıyla da, profesyonel futbol kariyerlerinde A Takım düzeyinde kendilerini gösterme şansı bulan gençler, sergiledikleri performansla da aldıkları süreyi artırdı. Ligde bu sezon ilk kez oynayan isimler arasında Batuhan Kör (19), Furkan Emre Ünver (23), Çağatay Yılmaz (21), Deniz Aydın (20), Kerem Şen (18), Tuğbey Akgün (17), Ertuğrul Kurtuluş (18), İsmail Can Çavuşluk (24), Berat Altındiş (19), Vefa Temel (18), Canberk Yurdakul (19), Kerem Kök (16) ve Eren Güler (17) oldu.

OZAN VE SİNAN PARLIYOR

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Bodrum'da Ozan Sol attığı gollerle sivriliyor. 27 yaşındaki santrfor, ligdeki 14 maçta 16 gol atarak takımını sırtladı. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek maçta da ağları sarsan Ozan Sol toplamda 17 gole ulaştı. 2. Lig Beyaz Grup ekibi Çorum'un golcüsü Sinan Kurumuş da çıktığı 15 maçta 16 kez ağları havalandırarak dikkat çekti. Kupada da 1 gol bulan Sinan'ın bu sezonki sayısı 17'ye ulaştı. Çorum FK'nın ilk yarıda henüz oynanmayan iki erteleme maçı da bulunuyor.

ALTINORDU'DA ÇETİN AYRILDI

Sezon başında Fenerbahçe'den transfer edilen kaleci Osman Ertuğrul Çetin, Altınordu ile yollarını ayırdı. 2023'e kadar sözleşmesi olan ancak şans bulamayan 17 yaşındaki futbolcu arkadaşlarıyla vedalaşıp ve Fenerbahçe'ye döneceği belirtildi. Altınordu, üçüncü kaleci olarak altyapıdan genç eldiven Emirhan Emir'i A takıma dahil etti.

ÜMİT KARAN BEKLEMEDE

İlk yarıyı 16 puanla alt sıralarda tamamlayan Menemen'de Teknik Direktör Ümit Karan'ın yönetimden takviye istediği öğrenildi. Yaşadığı mali krizler yüzünden futbolcularına ödeme yapamayan, Olatunbosun, Murat Erdemir ve Kamara gibi isimlerini kaybeden sarı-lacivertlilerde yönetim kaynak arıyor. Furkan Bayır'ın yüksel bedelle satışı da gündemde.

ÇORUM FK PATLADI: 6-0

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta üç erteleme maçı oynandı. Çorum FK, deplasmanda Sancaktepe'yi 6-0 gibi farklı bir skorla yendi. Afyon ile Ankara Demir 2-2 berabere kaldı. Erzincan- Kocaeli maçında ise gol sesi çıkmadı.

TARSUS'TAN GEÇİT YOK: 3-2

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta koronavirüs nedeniyle daha önce oynanamayan üç maç dün yapıldı. Tarsus evinde Kastamonu'yu 2-0'la geçti. Kırklareli, Bayburt'u 3-2 yendi. Pazar-Pendik maçı ise 1-1'lik skorla sona erdi.

KOZAN'DAN ÜÇLÜK: 3-1

Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta üç erteleme karşılaşması yapıldı. Kozan FK, evinde Muğla'yı 3-1'lik skorla devirdi. Bayrampaşa, Kırıkkale deplasmanında 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bergama ise konuk ettiği Bursa Yıldırım ile yenişemedi: 0-0.

İLK YARININ SON MAÇI

TFF 1. Lig'de 2020-21 sezonu ilk devresi bugün oynanacak Akhisar-Adana maçıyla tamamlanacak. 13. haftada koronavirüs nedeniyle oynanamayan müsabaka 19.00'da Akhisar Stadı'nda oynanacak. Maçı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.