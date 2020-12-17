Aktüel haberler (17.12.2020)

BURSA'DA KÖR RÜZGARI

ZTK'da Göztepe'yi uzatmalarda 5-4 yenerek tur atlayan Bursaspor'da 4 gol atan Batuhan Kör performansıyla dikkat çekiyor. Yılport Samsunspor'u 3-0 yendikleri lig maçında da 2 gol atan Kör, son 2 maçta 6 kez fileleri sarstı. Kanatta ve ileri uçta oynayabilen 18 yaşındaki oyuncu şimdiden Süper Lig ekiplerinin radarına girdi.

HAKEMLER AÇIKLANDI

TFF 1. Lig'de 15. haftanın hakemleri açıklandı. Keçiörengücü- AE Balıkesir: Hakan Ceylan, RH Bandırma-Ankaraspor: Murat Erdoğan, Eskişehir-Menemen: Caner Ak, Altay-Akhisar: Bülent Birincioğlu, BS Ümraniye-Adana: Burak Pakkan, İstanbulspor-Bursaspor: Direnç Tonusluoğlu, Yılport Samsunspor-B. Bolu: Emre Malok, Adana Demir- Tuzlaspor: Ramazan Keleş, Giresunspor- Altınordu: Burak Şeker.

VAKIF'TA FİRE YOK: 3-0

Sultanlar Ligi'nde lider haftasında VakıfBank, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi. 54 dakika süren mücadelenin setleri ise 25-11, 25-12 ve 25-15 sona erdi. Günün diğer sonuçları şöyle: İlbank-Kuzeyboru: 0-3, Çan Gençlik-Nilüfer Belediye: 1-3, Aydın BB-F.Bahçe Opet: 1-3. Efeler Ligi'nde ise iki maç oynandı: İnegöl Belediye-Solhanspor: 3-0, Sorgun Belediye-Haliliye Belediye: 3-1.

YEŞİLYURT SON 8'DE

CEV Challenge Kupası son 16 turunda Sistem9 Yeşilyurt, Litvanya temsilcisi TK Kaunas'ı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Yeşilyurt bugün 17.00'de yarı final için kapışacak. Yine aynı kupada erkeklerde mücadele eden Halkbank da AS Cannes'i 3-1 yenip turladı.

SLAVEN BILIC KOVULDU

West Bromwich Albion, Slaven Bilic'i gönderdi. Yapılan açıklamada "Slaven ve antrenör kadrosuna geçen sezon Premier Lig'e yükselme yolunda gösterdikleri çaba için teşekkür eder, başarılar dileriz" denildi. Hırvat teknik adam, 2019'da geldiği WBA ile 19-20 sezonu sonunda 2. olarak Leeds'in ardından Premier Lig'e çıkmıştı.

P&G, OLİMPİYAT DESTEĞİNİ UZATTI

Dünyanın en büyük temizlik ve kişisel bakım ürünleri şirketlerinden Fairy, Ariel, Prima gibi markaların üreticisi Procter & Gamble (P&G), Olimpiyat Oyunlarına olan desteğini 2028 yılına kadar uzatma kararı aldı. P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, "Yarınlara bugünden daha iyi bir dünya bırakmak istiyoruz. Bu, Türkiye'de daha fazla çocuğun spor yapması ve annelerin de çocuklarını spora yönlendirmesi için ilham olacak" diye konuştu.